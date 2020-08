Armando Shashoua, talento del Tottenham, ficha por el Atlético Baleares

Armando Shashoua continuará en el Atlético Baleares tras su periodo de cesión, pero no lo hará a préstamo. El futbolista ha llegado a un acuerdo para firmar por las dos próximas temporadas.

El Tottenham y el Atlético Beleares han acordado, entonces, la operación por el joven talento del club inglés, que no ha llegado a debutar con el primer equipo.

El mediapunta ha pasado por el Sub 18, Sub 19, Sub 21 y Sub 23 del Tottenham hasta que ha dejado el fútbol de Inglaterra para comenzar un nuevo reto en España.

Armando Shashoua solo disputó dos partidos con un Atlético Beleares que ha apostado por el atacante y cree que puede llegar a ser importante en estos dos próximos cursos.

El Tottenham anunció así el pacto con el Atlético Baleares: