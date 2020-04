Armani firma su retirada en Atlético Nacional

Armani defiende los colores de River Plate, pero no será allí donde se retire. Así lo afirmó el propio cancerbero, que aseguró querer terminar sus días como futbolista en las filas de Atlético Nacional.

"Tengo claro ese pensamiento de que me voy a retirar en Nacional, lo he manifestado y está claro y la palabra vale más que otra cosa. Sé que el hincha me está esperando y a eso no le puedo fallar. Ahora debo pensar en el presiente, pero al final quiero regresar a Nacional y quedarme en Medellín", dijo sobre un equipo en el que ha pasado gran parte de su carrera.

Armani recordó cuándo llegó a Atlético Nacional. "En el 2010 comenzó a seguirme a raíz de varios amistosos. Fue en 2011 cuando vinieron a buscarme, era el quinto arquero y no tenía oportunidades de jugar. Por eso cuando me fui de vacaciones no quería regresar. Mi familia nunca estuvo de acuerdo, pero yo quería volver. Entonces me llamó el presidente y me dijo que yo tenía contrato y que había un nuevo técnico, que iba a tener más oportunidades de jugar", añadió en un directo de Instagram.

También recordó el internacional con la 'Albiceleste' la Copa Libertadores ganada con River en 2018. "Ese título en gran parte es de la afición, por el gran esfuerzo que hicieron para acompañar al equipo y por el recibimiento y apoyo que nos dieron el día de la final, donde nunca pararon de alentar", argumentó.

"Fue muy lindo conocer a Messi, no lo podía creer. Al comienzo no sabía si iba a ir al Mundial siquiera como tercer arquero, luego entré al vestuario y él me dio la bienvenida como capitán del equipo, me dio la tranquilidad y el apoyo cuando me tocó debutar ante Nigeria", confesó.