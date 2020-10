Arnau intentó convencer a Saúl Berjón y no pudo; Bárcenas le rechazó

El director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, explicó que cierra el mercado con "un nivel de satisfacción óptimo" tras haber reforzado portería, medular, bandas y ataque, y aunque el club buscó un noveno fichaje en las últimas horas de mercado la entidad abogó por "no fichar de relleno" y guardar margen salarial para diciembre.

El catalán lamentó la sensación de "poder haber hecho algo más o no haberse entendido" con Saúl Berjón, con el que no hubo acuerdo para renovar, y aclaró que hizo todo lo posible por retener a Bárcenas, incluso negociar con su club un traspaso, pero que el panameño "no quiso quedarse en el Real Oviedo tras cambiar de agentes" y acabó fichando por el Girona.

Arnau, que no quiere hablar de objetivos hasta marzo, abogó por "apuntalar y dar confianza" a la plantilla actual y explicó que la intención en esta última semana de mercado fue incorporar un jugador más "que resultase diferencial", perfil que no apareció antes del lunes y que deja al club con margen salarial "para ver qué pasa en el mercado invernal"

Arnau se mostró especialmente contento con el trabajo realizado para apuntalar una portería en la que era difícil cubrir a Lunin y donde Femenías, "con su buen inicio de temporada", y Brazao, "que va a ser un porterazo", están llamados a protagonizar "una bonita competencia por la titularidad".

El director deportivo azul, contento por cerrar a Edgar como '6' tras la baja de Luismi -ahora en Primera División-, explicó que las ocho incorporaciones -seis de ellas en forma de cesión- están llamadas a completar una plantilla más larga de lo que le gusta dadas las circunstancias: "un contacto con el COVID-19 puede dejar a cualquier equipo sin tres o cuatro jugadores de golpe".

Seis de esos ocho refuerzos llegan en calidad de cedidos, algo que supone solo dos más que lo que había el año pasado, y refuerzan portería -Femenías y Brazao-, medular -Edgar y Aburjania-, bandas -Cedric y Nahuel-, y delantera, donde Mujica y Blanco Leschuk completan el equipo.

Arnau se deshizo en agradecimientos al Grupo CARSO -que acometió una ampliación de capital a final de mercado- y a todos los estamentos del club, claves para mantener los ingresos por publicidad en un mercado en el que "la falta de liquidez en Segunda B y el cierre de fronteras" dificultaron la salida de Diegui Johannesson.

El internacional islandés quedará como lateral derecho tras el acomodo de Lucas en la izquierda, rendimiento de este último que frenó la búsqueda del lateral izquierdo y que deja la plantilla finalmente con 24 fichas de primer equipo -una libre- y 26 jugadores en dinámica de primer equipo debido a la evolución de los hermanos Mier.