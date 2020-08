Arranca la 'era Koeman' en el Barça

Este lunes 31 de agosto arranca una nueva era en el Barça. El proyecto de Koeman echará a rodar a eso de las 17.30 horas, una cita a la que acudirán un total de 18 jugadores.

Los futbolistas de la primera plantilla que estarán presentes en el regreso al trabajo son los siguientes: Neto, Piqué, Alba, Todibo, Sergi Roberto, Wagué, Júnior, Rakitic, Rafinha, Arturo Vidal, Oriol Busquets, Dembélé y Luis Suárez. Por su parte, el equipo filial aportará cinco caras: Akieme, Jorge Cuenca, Ilaix, Konrad y Arnai Tenas.

El técnico neerlandés espera que sus pupilos ofrezcan el máximo para tratar de llegar a tope al inicio del campeonato, que está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, este inicio de proyecto queda empañado por el 'caso Messi'. El argentino, que ya comunicó al Barça que quiere irse, tensó la cuerda y no se presentó a las pruebas PCR del domingo.

El atacante sigue siendo la gran preocupación del barcelonismo, mientras el City sigue tratando de buscar las fórmulas para intentar hacerse con la 'Pulga', que podría recibir de los 'citizens' 750 millones en cinco temporadas.

Ya no hay vuelta atrás y Leo no acudirá este lunes al entrenamiento. El rosarino no será el único ausente, ya que otros 17 compañeros tampoco estarán en la sesión por diferentes causas.

Semedo y Trincao (Portugal), Braithwaite (Dinamarca), De Jong (Países Bajos), Griezmann y Lenglet (Francia), Busquets y Ansu Fati (España), Iñaki Peña, Miranda, Pedri, Riqui Puig y Aleñá (España Sub 21) no asistirán al ser convocados por sus respectivas selecciones.

Por su parte, Ter Stegen se pierde el regreso al operarse recientemente de unas molestias en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. En cuanto a Umtiti y Pjanic, ambos están afectados por el COVID-19 mientras Coutinho continúa de vacaciones.