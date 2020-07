Arrasate cree que ellos merecieron más para ganar

Osasuna empató con el Getafe y se quedó con las ganas de obtener tres puntos que habrían sido clave en sus intereses en la tabla. Arrasate, técnico del plantel, dejó claro en la rueda de prensa posterior que, si hubiera ganado alguien, tendrían que haber sido ellos.

"Ha sido un partido cerrado, con mucha disputa e intensidad. No ha habido muchas ocasiones. Ha sido un partido muy difícil para jugar. La sensación que tenemos es que hemos estado más cerca que ellos de ganar. En estos partidos, nos estamos manejando cada vez mejor. Para que el equipo siga progresando, tenemos que manejarnos en diferentes escenarios", afirmó.

"No ha sido un partido bonito, pero hemos competido muy bien. Sabemos que nuestra fortaleza está en el grupo. No es fácil que el equipo no se resienta cuando haces tantos cambios. El equipo quiere y no se va a dejar llevar. Tiene ambición y quiere más", añadió.

Respecto al gol anulado, su parecer es el siguiente: "Dicen que ha pitado la falta de José Arnaiz. A mí me ha parecido fuera de juego". Sobre la lesión de Cardona, aseveró: "Es una pena porque habíamos entrado bien al partido y sobre todo él. Una mala noticia porque queda tan poco que creo que será muy difícil contar de nuevo con él".