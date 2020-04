Arrecian las críticas contra Carlos Tévez

El futbolista argentino, nacionalizado paraguayo, Néstor Ortigoza no comparte el punto de vista de Tévez al respecto de los pretendidos recortes salariales que deben asumir, según casi todo el mundo, los futbolistas.

Tévez dijo que los jugadores pueden vivir seis meses sin cobrar, algo que le ha costado no pocas críticas. Ahora Ortigoza se ha unido a estos, criticando la generalización tan a la ligera espetada por el 'Apache'.

"La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. El compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público", dijo Ortigoza, en una charla con 'DirecTV Sports'.

Lo que más le molesta es la generalización tan gratuita que hizo. "Si quiere ayudar realmente, lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir", continuó.

"Él hizo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores", apuntó también el futbolista de Estudiantes de Rio Cuarto, club que milita en Primera Nacional.