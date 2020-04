Arribas confía en que no haya riesgos cuando vuelva la Liga

El jugador del Oviedo Alejandro Arribas no lo está pasando mal durante el confinamiento, sino todo lo contrario. En unas declaraciones recogidas por 'AS', reconoce que cuenta con muchas facilicades para poder entrenar desde casa.

"El Oviedo nos pone todas las facilidades y hacemos lo que podemos, porque no es sencillo trabajar desde casa. Pero con imaginación y con ganas es posible conseguir todo", explica el defensa.

"Estoy en casa, con los perros, pasando tiempo juntos y haciendo cosas que normalmente no tienes tiempo para hacerlos. También, hablando con familia y amigos. Estamos en una situación en la que todos los españoles tenemos que arrimar el hombro", añadió sobre el tema.

Además, dejó claro que lo principal es que no haya riesgos antes de volver a la competición: "Tenemos que estar juntos para acabar con este virus. Lo combatiremos todos desde casa. Este es un deporte de contacto. Yo no tengo miedo, porque estoy seguro de que cuando vuelva la Liga no habrá riesgo de ningún tipo. Hay que tener tranquilidad porque la salud es lo primero".