Arribas y un derbi asturiano sin favoritos

El defensa Alejandro Arribas, del Real Oviedo, reconoció este sábado que, aunque el Real Sporting de Gijón esté mejor en la tabla, su equipo no lo ve como favorito y está mentalizado para ganar el lunes el derbi asturiano.

"Ellos tienen más puntos y jugarán en casa, pero eso de favorito en un derbi no existe, cualquier cosa puede ocurrir", señaló el zaguero en una videoconferencia organizada por la oficina de LaLiga en México.

Este lunes, en la jornada 34, el Oviedo, vigésimo de la clasificación de la Segunda División, jugará en casa del Sporting, noveno, en un momento en el que, según Arribas, su equipo está bien de ánimo y mentalizado para hilvanar una buena racha para huir del descenso.

"Ganarle al máximo rival siempre es importante, será un partido especial para la afición y para nosotros, necesitados de puntos. Ganar nos ayudará a subir la moral", reconoció.

Arribas jugó en el 2018-19 en Pumas UNAM del fútbol mexicano, dirigido por el español Míchel; este sábado reveló que regresar a España fue un reto, porque le costó volver a entrar en el ritmo de la competición.

"Me costó adaptarme a la Liga Española; el ritmo y el fútbol son diferentes; el parón me ha venido bien y en los partidos que llevamos me estoy encontrando bien, espero ayudar al equipo", dijo.

Al referirse a la nueva realidad de LaLiga, con partidos a puerta cerrada, Arribas comentó que es beneficiosa para los equipos visitantes y esperan sacar provecho de eso el lunes.

"Todos los jugadores quieren ver al público, en casa o fuera es parte del fútbol, es emocionante ver cómo la gente vibra con este deporte; esto no favorece tanto a los de casa", observó.

El defensa aceptó que un derbi siempre está rodeado de presión y en su caso, los hinchas del Oviedo lo animan cuando va por la calle y recuerdan lo importante de la victoria.

"En el último partido estuvimos bien, por detalles no se consiguió la victoria. Ellos vienen con buena dinámica pero después del parón cualquier cosas puede ocurrir y vamos a por los tres puntos", concluyó.