"Sin estadios, se pierde la esencia del fútbol"

El defensa del Albacete Álvaro Arroyo ha opinado este martes, respecto a jugar a puerta cerrada los partidos para evitar contagios por el coronavirus, que "si cierran estadios se pierde la esencia del fútbol" porque, ha valorado, "el factor de las aficiones es importante en este deporte".

Ha entendido, en todo caso, que "si se toman esas decisiones es por cuestiones de salud de deportistas, seguidores y periodistas", que debe "prevalecer". "Debemos ser responsables al estar en juego cuestiones tan vitales", ha razonado.

Preguntado por el punto obtenido en Girona ha valorado que "en determinados partidos, si no puedes ganar, es importante puntuar porque nos vale para seguir sumando de aquí a final de temporada".

Cuestionado por lo que ha cambiado Lucas Alcaraz para que el Albacete no haya perdido desde que se pusiera a los mandos de la plantilla, ha afirmado que "no" tiene "una explicación".

"Siempre pasa, cambian las dinámicas, los jugadores lo afrontamos igual, pero no sabría deciros realmente lo que hemos cambiado para estar mejor que antes", ha admitido.

También ha subrayado que pese a que el domingo viene el Almería con un delantero como Darwin Núñez no teme "a ningún jugador más que otro, se llame Stuani o Machís, porque todos los delanteros de Segunda son muy buenos", ha finalizado.

El vicepresidente del Albacete Víctor Varela pasó por 'SER' para valorar el cierre de los campos como medida contra el coronavirus. "Es una medida que nos perjudica tanto en el aspecto económico porque no podemos vender entradas y también en lo deportivo ya que no podemos contar con el apoyo de nuestros aficionados. Es una decisión que respetamos, aquí en Albacete son pocos casos de coronavirus que han evolucionado satisfactoriamente, hemos intentado que no se pudiera ver perjudicado en nuestro estadio, pero es una medida adoptada por el Ministerio de Sanidad a nivel nacional que tiene como objetivo velar por el bien general. Nos organizaremos para cumplir con todos los protocolos para cumplir lo establecido", declaró.