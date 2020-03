Arruabarrena aseguró que Messi marca menos porque no está Suárez

Lo de Messi y Suárez es una asociación letal. Cuando están juntos sobre el verde, es raro que no logren generar goles. Arruabarrena es consciente de ello y a que el uruguayo esté lesionado atribuyó que el argentino no esté marcando tantos tantos. Lo hizo en una entrevista con 'Marca'.

"Esto es un juego o una profesión en conjunto. Sigue siendo el mejor, pero hay un concepto en el grupo que ha variado en el Barça entre el cambio de entrenador y algunos jugadores. La posición, no está Suárez y por eso no destaca en cuanto a tantos goles. Ahora, el punto de mira es que no hace tantos goles. Al Kun le pasa algo parecido, su City ha sucumbido a un Liverpool categórico", dijo.

En general sobre cómo está la Liga, analizó: "Los clubes empezaron de forma irregular. El Getafe está ahí arriba, el Atleti ha caído un poco en su rendimiento en Liga pero han tenido un cambio de jugadores que implica adaptación a una idea. Madrid y Barça han estado irregulares y eso se demostró en la Copa del Rey, donde Granada y Mirandés estuvieron cerca de llegar a la final".

¿Estilos efectivos como los de Bordalás o bonitos como los de Setién? "Cada uno tiene su metología, todos han ganado con sus ideas. El fútbol va cambiando, la intensidad, las dinámicas... Los jugadores no son robots. El Getafe, este año, me está gustando mucho, sacar puntos en su cancha es muy difícil. Aquí, cada uno tiene su manera de pensar. Aunque la mayoría trabaja de una forma parecida".

También comentó cómo lo está haciendo Klopp: "Es uno de los mejores, como Guardiola. Siempre va a estar ahí a pesar de que consiga resultados o no. Es un entrenador que ha mostrado una idea. Puedes coincidir o no con él, pero su idea marca. En Argentina, también está Gallardo. Sacando los resultados, él ha tenido la posibilidad de cambiar en diferentes etapas. Heinze también venía haciéndolo muy bien".

"El Liverpool es una catarata de virtudes. Va cambiando el grupo y el funcionamiento es el mismo, sobre todo la intensidad. También ocurre en otros muchos equipos ingleses. Es cierto que las características de los jugadores son otras, por ejemplo con respecto al Madrid o al Barça, pero la esa intensidad es diferente", añadió.