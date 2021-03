Arshavin, un fan del Barça desde pequeño

Allá por 2008, tras deslumbrar al mundo con el Zenit de San Petersburgo y la Selección de Rusia, Andrey Arshavin estuvo cerca de recalar en el FC Barcelona, pero el talentoso ex jugador ruso se quedó con las ganas de jugar en el Camp Nou.

Ese frustrado fichaje evitó que Arshavin pudiera disfrutar del estilo del conjunto azulgrana. Un modo de juego que el ruso siempre ha adorado, tal y como dejó claro en una entrevista que concedió a la web oficial de la UEFA.

"Siempre me ha gustado el estilo del Barcelona y siempre he querido jugar así. Si algún día soy entrenador, me gustaría trasladar la idea del Barça al campo", comenzó Arshavin, campeón de la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa en 2008.

El ex futbolista ruso mostró su pasión por el equipo de la Ciudad Condal y por alguna de las grandes estrellas que han vestido a lo largo de los años (sobre todo en su juventud) la elástica azulgrana.

"He tenido momentos en los que me ha gustado algún jugador, sobre todo del Barcelona: primero fue Romário, luego Ronaldo y más tarde Ronaldinho. Siempre los '10' del Barça", comentó un Andrey que desveló de dónde surge su fanatismo por el club.

"Yo apoyo al Barcelona y me considero un fan del club. Creo que la primera vez en la que me sentí aficionado fue en 1992, cuando Ronald Koeman anotó el gol en la final de Wembley. Ahí empecé a seguir al equipo", sentenció.