Arteta actúa de freno en la vuelta de Ceballos al Madrid

Dani Ceballos, en un año más que incierto para muchos, tampoco consigue resolver su futuro. Tras no cuajar en su primera etapa en el Real Madrid, eligió Londres como destino para madurar. En un inicio no lo consiguió, pero, de la mano de Arteta, ahora sí parece dispuesto a liderar el proyecto 'gunner' pese a que en Valdebebas no se olvidan de él.