Arteta admite que le preocupa el descenso

La Premier hace un alto en el camino. Este miércoles hay EFL Cup, otra competición igual de importante para los clubes ingleses.

El Arsenal, que está de capa caída en el torneo de la regularidad, habló antes del choque que les medirá al City. No dudó en admitir que su situación en la Premier es bastante comprometida.

"Cuando estás en esta posición y tienes los puntos que tienes, hay mirar y tener cuidado. No estamos acostumbrados a este puesto", reconoció el técnico 'gunner'.

Admitió que esto no es lo que esperaba del equipo. "Los resultados no son lo suficientemente buenos, no son aceptables para los estándares de este club, eso es innegable. Ese es el desafío y la lucha que afrontamos", añadió.

Dijo sentir el respaldo de la directiva pese al delicado momento que vive: "Dentro del club, mi sentimiento es solo apoyo, aliento y total confianza. Vamos a superar esto juntos".

"Si empiezo a leer todos los comentarios, ya sean positivos o negativos, me volvería loco. Mi sugerencia para todos los jugadores es exactamente la misma. Me gusta mirar a mi alrededor y ver a luchadores. Normalmente, cuando hay problema, existen dos tipos de personas: luchadores y víctimas. Yo quiero luchadores, no víctimas", alentó a los futbolistas.

En cuanto al estilo del equipo tiró de cifras para enumerar su problemas: "No me interesa la posesión del balón. Me interesa lo que hacemos con esa pelota y lo eficientes que somos. Nuestra tasa de conversión y nuestra calidad de acabado es lo que nos defrauda en este momento. Cuando miras con perspectiva cómo estamos perdiendo partidos y cómo estamos donde estamos, es bastante increíble. El año pasado contra el Everton ganamos el partido con un 25% de posibilidades de ganar, respaldado por las estadísticas. Ganamos 3-2. El fin de semana pasado teníamos un 67% de posibilidades de ganar y un 9% perder, y perdimos", destacó.

Por último, adelantó que Aubameyang no jugará ante el City: "No está apto para estar sobre el césped, eso se guro. Veremos quién está disponible. No podemos poner presión sobre los hombros de Martinelli. Aporta entusiasmo a la hinchada, pero hay que ir poco a poco".