Arteta cree que Torreira terminará el curso en el Atleti

Mucho se ha especulado con el futuro de Lucas Torreira. El Arsenal lo mandó al Atlético para tener los minutos de los que no disponía en el Emirates Stadium, pero su cesión no ha sido como le habría gustado a los 'gunners'.

En la entidad londinense se plantearon incluso acabar con su cesión y buscarle otro destino. El Mónaco o la Fiorentina, entre otros, estaban interesados en él.

A Mikel Arteta le preguntaron por el futuro del uruguayo y, en su opinión, no se moverá del Atlético. "No lo sé... De momento va a seguir allí, eso es lo que creo y no considero que vaya a cambiar nada en los próximos dos o tres días", señaló el técnico.

Eso sí, dejó claro que siguen de cerca a su jugador. "Estamos atentos a la situación, en cualquier caso", zanjó Arteta.

Las puertas de una posible salida parece que se le cierran a Lucas Torreira. Ni siquiera el Mónaco, que parecía el club mejor posicionado para llevárselo, tendría opciones de contar con el charrúa hasta junio.