Arteta estudia diferentes escenarios de cara a los fichajes

En unas declaraciones concedidas a 'Sky Sports', el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, quiso valorar el actual momento que atraviesa el fútbol inglés e internacional por la terrible pandemia de coronavirus.

"Estoy haciendo planes en base a dos o tres escenarios diferentes a los que nos podemos enfrentar en el mercado. Dependiendo de cuál de todos ellos se produzca, podremos hacer más o menos", comentó el entrenador del conjunto inglés.

Y añadió: "Tenemos que reaccionar diariamente. No sabemos cuál va a ser la situación económica que vamos a tener, no conocemos tampoco las reglas que se van a aplicar, ni los plazos, ni cómo serán las ventanas de traspasos… Hay demasiadas cosas que no podemos controlar en estos momentos".

Además, recordó los duros momentos que vivió cuando cogió las riendas del conjunto 'gunner': "Pasé por muchas cosas cuando llegué… Tenía ocho o diez jugadores lesionados y había muchos problemas que solucionar. Tuvimos que cambiar la energía que había en la relación entre jugadores, club y afición, que estaba en un momento difícil, pero también había que modificar la fe y el compromiso de los futbolistas".

"Me complació mucho porque todo el mundo se apuntó a lo que estábamos haciendo. Empezamos ganando tres o cuatro partidos seguidos y la positividad empezó a aparecer", sentenció el técnico español.