"Arteta ha sido la clave para quedarme en el Arsenal"

Pierre-Emerick Aubameyang, en un vídeo publicado por el propio Arsenal en sus redes sociales, confirmó que renovó con el conjunto inglés hasta 2023.

Pese a que todos los rumores apuntaban a la salida del cotizado delantero del conjunto 'gunner', finalmente el ex jugador del Borussia Dortmund decidió quedarse en territorio inglés.

Sobre esta importante decisión ha querido hablar Aubameyang en unas declaraciones concedidas a 'Sky Sports', en las que desveló que la presencia de Mikel Arteta en el banquillo ha sido la clave para quedarse.

"Dos cosas me han persuadido para quedarme: la primera es Arteta, porque desde que llegó nos trajo mucha positividad y una nueva filosofía. Creo que fue importante porque coincidió con mi juego y siento que puedo mejorar con él", comentó el delantero de 31 años sobre el entrenador español.

Y añadió: "Creo que ese fue un factor clave, y también el amor que recibo de los fans y de todo el club. Todo el mundo me trata muy, muy bien, me siento como en casa y por eso me quedo".

Además, Aubameyang desveló una interesante charla con Arteta que fue la clave para su permanencia en el Arsenal: "Tuve una charla con él durante el confinamiento y se suponía que teníamos que hablar sobre un partido, pero él me dijo 'vale, olvídate de eso, vamos a hablar sobre el futuro' y me preguntó qué quería hacer".

"Yo estaba como 'me siento bien desde que llegaste, he mejorado y la filosofía está muy bien, así que quiero quedarme' y él dijo 'estoy seguro que si te quedas vas a dejar un legado, pero todo depende de ti y de lo que quieras. Por supuesto, puedes irte y buscar trofeos en grandes clubes, pero creo que puedes dejar un legado en este gran club", añadió el internacional gabonés.

"Ese fue el mensaje clave para mí, y después de esa conversación pensé 'vale, está claro, quiero quedarme' y así ha sido", sentenció la estrella del Arsenal.