Arteta le dio de su propia medicina a Pep: ¡18 toques en el 1-0!

Y el discípulo le ganó la partida a su maestro. Arteta eliminó al City de Guardiola gracias a un conmensurable Aubameyang, autor de los dos goles (2-0).

El técnico de Santpedor no pudo hacer nada ante los 'gunners', que firmaron una jugada de escándalo en el primer tanto.

En el 19', el Arsenal empezó a mover el balón y dio un total de 18 toques que acabó con Aubameyang remachando a la red el balón que le puso Pépé.

Xhaka fue el que inició todo en su propia área. Los 'citizens' salieron a presionar y no fueron capaces de robar el esférico a los de Arteta.

En la acción del gol estuvieron involucrados diez de los once jugadores, incluido el portero Emiliano Martínez.

Pass after pass after pass...@Arsenal's first goal was a mesmerising display of the beautiful game #EmiratesFACup pic.twitter.com/RtvfJrg6ni