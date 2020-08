"Arteta me dijo que me quería para ganar la Champions"

El contrato de Willian con el Chelsea llegó a su fin y el futbolista decidió emprender una nueva aventura en el Arsenal. Está como loco por jugar con los 'gunners'.

Willian reveló a 'The Sun' cómo Arteta le dio el empujón definitivo hacia el Emirates Stadium. "Me dijo que me necesitaba para los próximos tres años. Quiere que ganemos la Champions", dijo.

El extremo derecho firmó hasta 2023 y el técnico del Arsenal cree que es tiempo suficiente para llevarse la 'Orejona'. "En mi primer año quiere que nos clasifiquemos para la Champions y luego aspira a que ganemos el trofeo antes de que me vaya", continuó.

Porque Willian siempre ha tenido la espinita de no haber conquistado la máximo competición europea. "En los siete años que he estado en el Chelsea, lo he ganado todo excepto la Champions. Espero conquistarla aquí, la deseo más que otra Premier", finalizó.