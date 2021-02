Ilkay Gündongan está en un gran momento de forma, ha marcado once goles en sus 12 últimos partidos en la Premier League. Fue sustituido durante la victoria frente al Tottenham del fin de semana pasado, y se perdió el encuentro del miércoles contra el Everton. Para saber si el alemán regresará a la convocatoria el domingo habrá que esperar a la sesión de entrenamiento del sábado.

"Gundo solo completó una parte del entrenamiento", explicó Pep Guardiola en la rueda de prensa de este viernes, antes de añadir: "Veremos cómo se siente". El catalán no informó de nuevas bajas, y después de la vuelta de Kevin De Bruyne y Sergio Agüero a las convocatorias, la siguiente podría ser la de Nathan Aké.

Ausente desde la victoria en Boxing Day contra el Newcastle United, el neerlandés ha tenido problemas musculares que han hecho que se pierda 15 encuentros esta temporada. Aunque no esté listo para volver a competir, Aké podría hacerlo pronto. "Nathan ha empezado a entrenar en solitario", comentó Guardiola.

Regresará el Manchester City a Londres, donde ya venció al Arsenal el 22 de diciembre en los cuartos de final de la Carabao Cup por 1-4. El del domingo será el quinto encuentro de Guardiola frente al que fue uno de sus asistentes en el Manchester City, Mikel Arteta.

Sobre el donostiarra, el catalán dijo: "Arteta no necesita ayuda, está más que preparado. Es una persona importante en mi vida, especialmente porque estuvimos mucho en contacto aquí en Manchester, cuando las cosas iban bien me hacía feliz. No le insipiré. Lo que sabe, lo sabe por él mismo. No soy ninguna influencia. El mérito de lo que está logrando es suyo y de su cuerpo técnico. Lo que he visto en los últimos meses es que el Arsenal siempre juega mejor que su rival".

"El Arsenal vendrá con todo, listos físicamente y para competir como ellos saben. Sabemos mejor que otros equipos lo saturado que está el calendario estos últimos años. Tenemos más competiciones más adelante en la temporada, lo sé", concluyó.