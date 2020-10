Arteta quería a Aouar, pero Edu le impuso a Thomas

Aunque todos coinciden en que Thomas era lo que el Arsenal necesitaba, Arteta tenía otras preferencias. Él quería a Aouar, pero desde arriba le impusieron el fichaje del ghanés.

Dice 'L'Équipe' que Arteta no estaba convencido con Thomas, que él a quien quería era a Houssem Aouar. Era su obsesión. Estaba convencido de que era la pieza que faltaba.

Pero su fichaje al Olympique de Lyon no iba a ser fácil. La falta de cláusulas de rescisión obligaba a negociar con el club, y con el cierre del mercado cada vez más cerca, su desembarco en Londres parecía más y más difícil.

Eso no iba a pasar si se iba a por Thomas, la elección de Edu para el Arsenal. El ghanés, ya ex del Atleti, tenía una cláusula que, si bien era alta, era asumible para el club londinese.

Y así, contra la voluntad de Arteta, que según el citado rotativo galo hubiera preferido hacer un último intento por Aouar, el Arsenal fichó a Thomas, una apuesta que, por el momento, le ha funcionado.