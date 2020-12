Arteta, sin miedo a una destitución que empieza a ser factible

La motivación que experimentó el Arsenal con la llegada de Mikel Arteta ya va dando paso a una decepción cada vez más evidente. El equipo no remonta el vuelo en la Premier League e incluso ya se empieza a hablar de una posible destitución.

"Ya sabía cuando decidí ser entrenador que un día me despedirán o dejaré el club en el que esté", reconoció tras caer 1-2 ante los Wolves en un choque que quedó ensombrecido por la grave lesión de Raúl Jiménez.

"Mi única preocupación es sacar lo mejor de los jugadores, dar el mejor servicio posible al club y ser cada vez mejor. Repito que sé que algún día me despedirán, no sé si el día después de firmar mi contrato, en un mes, un año o seis meses. No me preocupo por eso", continuó el español.

Arteta se mostró decepcionado por el rendimiento del equipo en Londres: "Estoy realmente preocupado por haber perdido tres partidos seguidos en casa. Soy el responsable y tenemos que mejorar y cambiar de manera drástica".

Después de un comienzo de campaña prometedor en la Premier, el Arsenal es decimocuarto con 13 puntos y está a ocho puntos del descenso y a cuatro de Europa.