Arteta ya espera a Odegaard: "Estamos muy cerca..."

Odegaard está a punto de dejar atrás Concha Espina. El noruego dijo al Madrid que quería salir y los 'merengues' ya le habrían encontrado destino: el Arsenal.

Arteta habló sobre la posibilidad de acoger a Odegaard. Adelantó que su llegada podría anunciarse pronto, aunque todavía no está hecho. "Creo que estamos muy cerca, pero el acuerdo no está finalizado. Al menos, así lo entiendo", dijo en declaraciones recogidas por 'AS'.

El técnico dijo no haber hablado con la directiva al respecto: "No he hablado con el director deportivo ni tampoco con ni con el club en las últimas horas, pero somos muy positivos y confiamos en que podremos cerrar el acuerdo", apostilló.

En Inglaterra están deseando ver a Odegaard en el Arsenal. De hecho, los medios ya especulan sobre el papel que puede tener en el esquema de Arteta.