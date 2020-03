Arthur, baja en el entrenamiento... y ante la Real

El Barcelona se jugará la vida ante la Real Sociedad en el Camp Nou y, para ese partido, no podrá contar con Arthur Melo. El brasileño, que fue de más a menos en el 'Clásico', no jugará los 'txuri-urdin', pues se perdió la sesión de este viernes.

El brasileño tiene molestias en el tobillo y ni tan siquiera se ejercitó en la ciudad deportiva azulgrana. Su ausencia fue sofocada por la presencia de Riqui Puig, que entró en la convocatoria de Quique Setién.

La lesión no hace más que volver a poner en entredicho el físico del futbolista. No ha sufrido ninguna lesión grave en 'can Barça', pero tampoco ha tenido regularidad y ha parado un número innumerable de ocasiones por percances físicos.

Arthur trabaja ya con el Doctor Cugat con factor de crecimiento para recuperarse cuanto antes de la lesión, apuntó el Barcelona tras la sesión del viernes.

Así pues, con Sergi Roberto todavía lesionado, Quique Setién tuvo que recurrir al filial una vez más para completar la convocatoria. Dembélé y Luis Suárez siguen fuera y el Barcelona solo tendrá a 15 del primer equipo para un choque clave.

La sesión azulgrana del viernes tuvo una parte de charla y arenga con Setién y los suyos. Según 'AS', el objetivo de la misma fue calmar los ánimos después de todo lo sucedido en los últimos días.

La convocatoria del Barcelona está formada por Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Riqui Puig, Collado y Ansu Fati.