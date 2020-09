"Arthur es un fraude de futbolista"

Arthur Melo finalizó este pasado curso su capítulo en Barcelona al formar parte del trueque que lleva a Miralem Pjanic a la Ciudad Condal. El brasileño parecía ser el futbolista idóneo para el estilo 'culé', pero no logró encajar.

Santi Giménez, periodista reconocido, ofreció su punto de vista en 'RAC1' y cargó contra el centrocampista por la actitud que expuso en estos últimos meses.

"Creo que Andrea Pirlo más que decirle lo que debe hacer le debe decir lo que no debe hacer. No es casualidad que no se asentara con ninguno de los entrenadores que tuvo", aseguró.

Y añadió: "Es increíble que se valorase en 72 millones a un jugador que la pasaba a tres metros. Es un fraude de futbolista".

El ex de Gremio ya se entrena con la Juventus de cara al inicio de la siguiente temporada en su primer año con la 'Vecchia Signora'.