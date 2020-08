"Arthur está comprometido con el Barça; Coutinho es de los mejores del mundo"

Malcom ofreció unas declaraciones a 'Radio Marca' en las que tuvo tiempo de hacer un repaso a la actualidad del fútbol y hablar sobre alguno de sus ex compañeros en el Barcelona.

"Estoy contento, empecé la temporada mal porque me lesioné, pero en cuanto pude recuperarme y jugar todo fue mucho mejor. Salgo poco de casa, soy perezoso, me encanta quedarme en casa y dormir la siesta. El único cambio que he notado respecto a Barcelona es el frío", comenrtó el extremo derecho de 23 años.

En cuanto a la diferencia entre el Barça y el Zenit, explicó: "Es diferente, en el Barça están los mejores del mundo, los de aquí son buenos jugadores, pero no son tan conocidos. Llegué sabiendo que tengo que marcar la diferencia y ayudar a mis compañeros".

"Desde pequeño era mi sueño jugar en el Barça. Jugué y disfruté en el día a día junto a los mejores del mundo. Podré decir a mis hijos y nietos que jugué en este equipo", añadió el brasileño.

Además, comentó sobre Arthur: "Es mi amigo y uno de los que más hablo. Dentro de unos años va a ser uno de los mejores jugadores del mundo por su calidad. Él es un futbolista comprometido con el club, un trabajador que siempre quiere estar a buen nivel".

También tuvo tiempo de hablar de Coutinho: "Está entre los mejores jugadores del mundo. No hablo como amigo, pero tiene mucha calidad y gran tiro lejano. Vaya donde vaya, jugará seguro porque es un futbolista diferente".

"Estoy muy contento aquí. Hablan de que se me relaciona con el Sevilla, pero son rumores. Tengo la cabeza aquí y voy a cumplir mi contrato", sentenció Malcom.