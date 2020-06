"Arthur juega con timidez"

El mediocentro Arthur dejó Gremio para comenzar su carrera con el Barcelona a los 22 años. Llegó cómo un jugador que estaba preparado para asumir un rol importante y algo más de un año después está entre los rumores de salida del club catalán.

A Arthur se le ha relacionado con la Juventus, pero solo se irá a la 'Vecchia Signora' si el futbolista toma la decisión por voluntad propia. Su intención es la de hacer carrera en el Camp Nou.

Pero su compromiso no remedia su fútbol hasta la fecha, y de eso quiso hablar Ángel Cappa en una entrevista en el programa 'Què t’hi Jugues' de la 'SER'.

"Arthur es un jugadorazo y de una calidad enorme. Está hecho para el Barcelona, pero no lo he visto a su mejor nivel. Juega con demasiada timidez y eso los jugadores grandes no se lo pueden permitir...", comentó el ex jugador y técnico.

Arthur acumula en este curso 23 partidos, 15 como titular, cuatro goles y cuatro asistencias. La rumorología ha hecho que haya varios focos apuntando sobre él en la vuelta al fútbol de la próxima semana.

En cuanto a Messi, Cappa lo ve con mucha cuerda y adaptabilidad conforme pasan los años: "Algún día tendrá que retirarse, pero eso está lejos. Su rol irá cambiando y ya se reinventó en su día. Es un jugador muy completo e inteligente".

Para concluir, Ángel Cappa no le ve techo a Lautaro Martínez, pero no se mojó sobre su futuro en el club catalán. "Tiene condiciones para seguir creciendo y es un jugador de futuro", acabó.