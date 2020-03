Arthur, Piqué, Semedo... Los nuevos señalados de Sarabia

La derrota del Barcelona ha revuelto los ánimos en territorio 'culé'. Pero no solo por el 2-0 ante el Real Madrid, sino por la polémica que han levantado las palabras de Sarabia, segundo entrenador, desde el banquillo sobre ciertas acciones de determinados jugadores del equipo azulgrana.

Así, las cámaras captaron a la mano derecha de Setién mientras se quejaba de algunos errores de Antoine Griezmann o del equipo a nivel colectivo. Estas reacciones no gustaron demasiado en el barcelonismo, pero todavía quedaba otra parte del repertorio por ver la luz.

Este martes, el programa 'El Golazo' de 'Gol' publicó nuevas reacciones de un Sarabia que cargó contra ciertas imprecisiones de Ter Stegen, Gerard Piqué, Nelson Semedo o Arthur Melo, aunque puso el foco especialmente en los dos últimos..

Sobre el brasileño, el técnico no se mordió la lengua al analizar un par de acciones del centrocampista. "Otra vez Arthur, otra vez... Me cago en la host*a", exclamó antes de volver a enfadarse en una jugada posterior: "Es imposible que se lleve un put* balón". Eso sí, también reconoció las virtudes del ex de Gremio cuando este acertaba sobre el césped: "¡Ahí, eso sí lo hace bien, dale eso!".

"No hace nada de lo que tiene que hacer. De repente, empieza a jugar y tirar cuando que jugar la pelota... ¡Me cago en Dios!", dijo sobre Semedo tras dos errores seguidos del defensa.

Piqué también se llevó algún tirón de orejas: "Una mierd*, una mierd*, una mierd* es eso. ¡Los put*s pases largos de mierd*!", criticó.