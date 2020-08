"Arthur va a ser suplente en la Juve, es bueno... pero lento"

El Barcelona y la Juventus hicieron un trueque. Acordaron el intercambio de Arthur y Pjanic.

Para Moggi, la 'Vecchia Signora' se equivocó. "Yo prefería a Pjanic... No me gusta decir si el club hizo bien o no. Si la Juve lo ficha, significa que hace bien, pero para mí Pjanic sirve mucho más a nivel técnico", analizó en 'Radio Bianconera'.

Cree el ex director deportivo que si Arthur está en Turín es porque Sarri así lo quiso. "Evidentemente, es una petición que hizo el técnico", opinó.

Considera que Arthur tiene potencial, aunque también carencias. "Arthur es bueno... pero lento. No creo que venga a la Juve para ser titular, no mejora el nivel de los que hay ahora mismo. Posiblemente, será suplente", finalizó.

El lunes, Arthur desembarcará en Turín. Allí comenzará su andadura como jugador de la Juventus.