"Lo de Arthur es anormal: nadie me ha dicho que se vaya a ir del Barça"

Queda Liga por delante. El Celta será el próximo rival de los 'culés'. Setién espera que los suyos se lleven los tres puntos para competir por LaLiga.

Más allá de ese partido, estos días se está hablando mucho sobre Arthur. Se especula con un trueque Arthur-Pjanic entre la Juventus y el Barça que estaría prácticamente cerrado, a falta de las firmas.

Setién habló al respecto de esa posible marcha de Arthur y dejó claro que, hasta la fecha, se debe al Barça. "Va a viajar a Vigo. Intentaremos que no le afecte todo este ruido y que, si tiene que jugar, dé lo mejor de sí mismo", señaló.

"Lo que está sucediendo con Arthur es anormal. La realidad es que cualquier jugador que esté en una situación como esta debe tener claro que la temporada no ha terminado. Debe tener claro que hay partidos importantes por disputar. Seguro que él quiere terminar bien, ganar algún título y dejar buen recuerdo hasta el último día que esté aquí. Entiendo que las situaciones que hemos vivido ha llevado a este camino y no queda otra que aceptarlo, pero confío en que la honradez esté presente hasta el último día", continuó.

"A mí no me han comunicado que Arthur se vaya a marchar. La prensa lo da por hecho, pero a mí el club no me ha transmitido tal cosa. Le diré que tiene que aislarse y que debe centrarse en lo deportivo hasta ese momento si es que llega. Te debes al club que te está pagando hasta el último día. No tengo duda de que Arthur lo va a cumplir a rajatabla", hizo hincapié.

El entrenador negó que les esté pasando factura todo el asunto relativo a fichajes: "Somos una pieza más de todo este engranaje. No tenemos muchas cosas que decir. Hay que aceptar lo que viene y cómo viene. Todo el mundo se queja en un momento determinado. Los horarios, el VAR, fichajes... No nos queda otra que seguir adelante y centrarnos en lo que toca".

Ya centrado en el choque contra el Celta advirtió de que será un choque complicado. "Lleva una buena racha. Tienen mucho talento en el ataque. Saben qué hacer con el balón, tienen inspiración. Será un partido difícil, habrá dificultades", pronosticó.

El Barça se está jugando el título de Liga con el Real Madrid. Y no le cabe duda a Setién de que los blancos aún se dejarán puntos por el camino. "Por supuesto que sigo convencido de que habrá pinchazos. Quedan siete partidos por disputar, es difícil que ganemos todos. Es verdad que el Madrid está en un buen momento, igual que nosotros, pero puede pasar... Y confío en que se equivoquen", señaló.

"Si el Madrid pierde los dos partidos, con uno menos sería suficiente para nosotros. Esto son quinielas... Es complicado ganar todos los partidos con lo igualada que está LaLiga. Creo que va a haber pinchazos, repito, pero por parte de los dos. Puede incluso que nos pase lo mismo a los dos y se decida todo en el último partido", incidió.

Setién prefirió dejar al margen su opinión sobre el arbitraje. "Me mantengo a un lado. Cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía, pero esto es algo inherente al fútbol", zanjó.