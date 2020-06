Arthur ya habla con la Juve y reaviva el intercambio con Pjanic

Parecía imposible que llegara a buen término el intercambio entre Barcelona y Juventus por Arthur Melo y Miralem Pjanic, dada la cerrazón del barcelonista, si bien en las últimas horas 'Sky Sport' habla de una novedad que tiene que ver con la apertura del brasileño a negociar con la entidad italiana.

Según esta nueva información, Arthur está hablando con el director deportivo de la Juve, Fabio Paratici, para saber qué rol tendría en Turín y sus condiciones. Desde el plano económico, la mejora sería más que sustancial, puesto que pasaría a cobrar cinco millones al año, dos veces y media más de lo que percibe en el Camp Nou.

Este acercamiento, no obstante, no significa que sea fácil el acuerdo final. Con Pjanic, que quiere ir a la Ciudad Condal, no habría problema. No obstante, por el momento no hay acuerdo en las plusvalías de la operación.

Mientras la Juventus tasaría a su jugador en 70 millones, el Barça lo haría en 80 con Arthur. Esos diez millones a favor no convencen a los dirigentes del Barcelona, que entienden que deben pesar más la juventud del brasileño y que el sueldo del bosnio es bastante más elevado.

Además, apenas queda una semana para llegar al acuerdo definitivo, puesto que el 30 de junio ambos clubes deben cuadrar su presupuesto de fichajes para la temporada. En el caso del Barça, además, deben enjugar un déficit consecuencia del altísímo presupuesto fijado para el curso, de 1.000 millones.

La información no habla de Di Sciglio, con quien en un principio también se contaba para el intercambio entre clubes.