Arturo Vidal cargó contra el 'Loco' Bielsa

Marcelo Bielsa es uno de esos entrenadores que, allá donde va, deja huella. Pero parece que no siempre positiva. Las críticas contra su gestión cuando estuvo al frente de la 'Roja' son habituales, y ahora Arturo Vidal les ha dado voz.

Y es que claro, no es lo mismo que te critique José Sulantay, ex seleccionador de la Sub 20 de Chile, a que lo haga Arturo Vidal, referente de la Selección, aunque sea citándote.

"No quiero opacar a nadie, pero a Bielsa acá en Chile prácticamente le besaron los pies, pero resulta que no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia", espetó Sulantay.

Para él, el argentino intentó un imposible con Chile, el cual además fue ofensivo. "Yo creo que ningún técnico extranjero puede cambiar la mentalidad de nosotros, ni yo voy a ir a cambiar a los uruguayos o brasileños", añadió.

La polémica podría haber terminado ahí, pero Vidal, siempre activo en las redes sociales, le dio voz. Y vaya voz. "Alguien que dice las cosas de frente", escribió en un 'storie' de Instagram, citando las declaraciones de Sulantay.

Pero no se quedó ahí. A continuación recordó los éxitos logrados con Sampaoli y Pizzi, sucesores, con permiso del largo interregno de Borghi, del 'Loco' Bielsa al frente de la 'Roja'.

Marcelo Bielsa no ganó nada con Chile. Dirigió al combinado sudamericano en 50 partidos, clasificándolo para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue eliminado en octavos, a manos de Brasil (3-0), tras ganar a Honduras y Suiza en la fase de grupos, y caer, por la mínima, ante España, a la postre campeona, en la tercera jornada.