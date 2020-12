'AS': Isco pide irse al Sevilla con Lopetegui

El futuro de Isco Alarcón no pasa por el Real Madrid. El malagueño ha perdido la confianza de Zinedine Zidane, solo ha jugado tres veces como titular y no ha logrado tener impacto. Parece que no se marchará en invierno, pero en verano está claro que lo hará.

Isco ya habría pedido formalmente su salida y tendría un destino deseado: el Sevilla. Así lo asegura 'AS', que explica que el centrocampista quiere reencontrarse con Julen Lopetegui, al que aprecia por sacarle su mejor fútbol a bordo de la Selección Española.

Fue en la temporada 2017-18 cuando el del Arroyo de la Miel tocó su pico. Aquella campaña tuvo el respaldo de Zidane en el Real Madrid, fue titular en la final de Champions y dejó partidos memorables con 'la Roja'. No se olvida su recital en el 3-0 contra Italia en el Santiago Bernabéu.

Lopetegui le tenía como su referente y lo habría sido en el Mundial de Rusia, pero el despido de Lopetegui evitó que estuvieran juntos y luego llegó el fracaso con Hierro. De vuelta al Real Madrid, también tuvo la confianza del de Asteasu, aunque su salida temprana inició su caída.

Ahora, en su momento más bajo tras ocho temporadas como madridista, Isco quiere volver de la mano de Julen Lopetegui. De momento Zinedine Zidane le ha dicho al club que no le venda en enero, pero con su contrato expirando en junio de 2022, está claro que el momento será el próximo verano.

Precisamente en esa situación, el Real Madrid bajaría sus pretensiones para aceptar la marcha del malagueño a un precio razonable. Los blancos pedirían al Sevilla entre 15 y 20 millones de euros, y se ahorrarían la ficha de siete millones que cobraría en la temporada 2021-22.

El citado medio asegura que Isco se ve con fuelle para al menos tres años más a primerísimo nivel. El próximo mes de abril cumple 29 años y ve el Sevilla como una pista ideal para despegar. Eso sí, parece muy difícil que llegue a la Eurocopa porque no está entre los nombres que maneja Luis Enrique.