Aseguran que Bale le pidió a Zidane no ir convocado

Bale le pidió a Zidane que no le convocase. EFE

Según informa 'El Transistor', de 'Onda Cero', Gareth Bale le pidió expresamente a Zinedine Zidane no ir convocado para el último encuentro de Liga. Por su parte, 'AS' señala que el entorno del jugador no se pronunció al respecto mientras que el Madrid lo desmintió.