Aseguran que el coronavirus se expandió en Francia por lo sucedido en el PSG-Borussia

Después de todo lo que se ha hablado en relación al Atalanta-Valencia y la expansión del coronavirus en Italia y España a raíz de ese partido, otro encuentro de la máxima competición de clubes ha sido puesto en el disparadero.

En concreto, 'Le Parisien' ha citado el PSG-Borussia Dortmund del 11 de marzo como foco de la epidemia en la capital francesa.

¿Y cómo puede ser que un partido a puerta cerrada ayudara a propagar la enfermedad? Pues bien, a pesar de que las manifestaciones o aglomeraciones de más de 1.000 personas llevaban unos días prohibidas en Francia, hasta 4.000 seguidores del equipo parisino se juntaron en los alrededores del estadio y trataron de animar a su equipo con sus gritos desde fuera.

Varios relataron a 'Le Parisien' lo ocurrido e incluso aseguraron que la policía les dio permiso para juntarse. "Visto ahora sí que era arriesgado. Si hubiéramos sabido lo que iba a pasar después, nos hubiéramos quedado en casa", explicó un seguidor, a quien replicó otro fan: "No nos preocupamos, también había mucha gente en los centros comerciales y la concentración tenía el visto bueno de la policía. No me arrepiento porque no se me olvidará nunca ese día".

Romain Mabille, uno de los miembros destacados de los ultras del PSG, confirmó que varios seguidores han dado positivo a la prueba del COVID-19, aunque no sabe si se contagiaron esa noche, antes o después. Hay que recordar que los futbolistas del equipo también celebraron con la afición congregada tras el partido.