Aseguran que el United venderá a Andreas Pereira para poder fichar

El futuro de Andreas Pereira parece que se aleja de Old Trafford'. Según 'Esporte Interativo', el joven mediapunta abandonaría el conjunto 'red devil' para ayudar al equipo a lograr nuevos fichajes.

Tras su paso por LaLiga en las filas de Granada y Valencia, al brasileño de origen belga le costó asentarse en el Manchester United, pero durante la última campaña lo había logrado.

Disputó 40 partidos, aunque le faltó algo más de regularidad, pues fue titular 25 veces. Andreas Pereira aportó dos goles y cuatro asistencias en este tiempo.

El jugador de 24 años tiene cartel y podría cambiar de aires. El equipo 'red devil' no renuncia a fichar jugadores de peso para la próxima campaña, a pesar de que lo de Sancho parece que se ha puesto imposible.

De cualquier modo, los de Solskjaer no podrán comprar a nadie si no hay ventas antes que ayuden a ese gasto. Y la de Pereira, no indiscutible para el noruego, es una vía muy posible.