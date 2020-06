Asensio se rindió a los pies de Florentino Pérez

Marco Asensio ya sonríe sobre el campo. Ha sido una campaña complicada tras su lesión en pretemporada, pero el mallorquín volvió a lo grande. El Real Madrid aprovechó su partido y gol para sacar un documental que tenía preparado.

En la pieza documental, Marco Asensio tiene grandes palabras para Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco y persona importante en la recuperación del futbolista mallorquín.

"Me ayudó mucho desde el principio, ya desde cuando me lesioné, recibí un mensaje suyo, me visitó en la misma ciudad, luego el día que me operé, vino al día siguiente a visitarme", explicó Asensio.

No solo quedó en el momento de la lesión, sino en el largo proceso de recuperación. "Aquí ha estado muy pendiente. Le estoy muy agradecido por la parte humana, de poder venir a visitarme, de preguntarme, de charlar con él de otras muchas cosas, no creo que cualquier presidente de cualquier club lo haga, y eso es lo que le diferencia", sentenció.