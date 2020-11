Así comenzó todo: la primera gran noche de Gareth Bale

Mucho ha cambiado del Gareth Bale de 2010 al de 2020. El Tottenham Hotspur es el único denominador común entre ambas etapas, pero el Gareth de antes no es el 'expreso de Cardiff' de ahora. Es mucho más futbolista, más maduro y más figura dentro del mundo del fútbol.

Tras su última difícil etapa en el Real Madrid, ha encontrado de nuevo las ganas gracias al club que le vio nacer. Ahora a los mandos de José Mourinho. Diez años atrás fue Harry Redknapp el técnico que vio sus primeros pasos... y su primera gran noche.

Fue el 20 de octubre de 2010. El cuadro británico jugó su tercera jornada de la fase de grupos de la Champions frente al Inter en el Giuseppe Meazza. Un equipo italiano con futbolistas como Eto'o, Sneijder, un joven Coutinho, Maicon o Zanetti en sus filas.

El primer gol de Zanetti y la tempranera expulsión de Heurelho Gomes fastidiaron la noche del Tottenham, que vio cómo el Inter le endosó un 4-0 en la primera parte que casi no tuvo respuesta. Un duro varapalo para Bale y su equipo -era el tercer partido en Champions del galés, que tenía 21 años-.

En su última charla con 'The Athletic', Les Ferdinand, asistente de Redknapp por entonces, recordó cómo intentó convencer al entrenador para que reservase a Bale al descanso al ver el resultado: "Me acuerdo perfectamente. Bajamos de la grada y Tim le dijo: 'Harry, quizás debería reservarle para el fin de semana. Nos viene un partido por delante que es más importante. Me acuerdo que Harry le contestó y le dijo que si estaba loco, que era nuestro mejor jugador".

En aquella noche, la pareja de baile de Bale fue Maicon, uno de los mejores laterales por entonces. Pero el brasileño soñó con el galés. Gareth hizo una segunda parte antológica y, con un 'hat trick' elevó las pulsaciones de todos los interistas hasta el pitido final (4-3). "Maicon era considerado como el mejor lateral del mundo en ese momento, pero esa segunda parte nadie fue capaz de parar a Bale", recordó el técnico.

Su primera gran exhibición, pese a la derrota, que dejó las bases de su capacidad. Velocidad, desborde y regate que ya hicieron ver a la afición del Tottenham lo que tenía entre sus filas. Un privilegiado que ahora vive su segunda etapa en Londres diez años después.