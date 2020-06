Así compensará el Barça a sus abonados

En el Camp Nou ya han decidido qué hacer con respecto a los abonos. Hasta el momento, la entidad catalana no se había pronunciado.

Este lunes, el Barça, a través de su web, informó a sus abonados de las opciones que tienen:

"El club ofrece a los socios abonados que lo soliciten escoger entre tres opciones. Los socios abonados deberán hacer una solicitud rellenando un formulario de inscripción donde podrán elegir la modalidad del resarcimiento. El Barça informará en los próximos días cuando estarán disponibles los formularios y los plazos de los distintos procedimientos.

1. El cobro en efectivo a finales de septiembre de la parte proporcional de la cuota anual del abono, que podría llegar al 25% en caso de que no se pueda disfrutar de ningún partido. Podrá optar por el ingreso en efectivo en una cuenta corriente o bien escoger otra modalidad, que es el pago en producto, con un vale de descuento que se incrementaría con un 50% de su valor de canje (por ejemplo, si el retorno tuviera un valor de 100 euros, el vale de compra sería de 150), para utilizar en cualquiera de las tiendas oficiales a partir del 1 de octubre.

La compensación se calculará y se podrá cobrar en septiembre, una vez finalizadas las competiciones y conocidos los partidos totales a los que ha asistido.

2. Recibir el descuento equivalente en la anualidad del abono de la próxima temporada (2020-21). Si el abonado opta por que el club le aplique el descuento del importe proporcional de los partidos no disfrutados esta temporada en la cuota por el abono de la temporada 2020-21, el importe del descuento, más el saldo de Seient Lliure meritado, no podrá superar el 100% del coste del abono de temporada.

3. Renunciar a este derecho de compensación a favor del club, entendiendo la situación excepcional que afronta la entidad con motivo de la pandemia, que no ha permitido cumplir con el presupuesto del ejercicio porque no se han podido conseguir los objetivos económicos fijados por la explotación de las instalaciones debido a su cierre y los partidos sin público. Esta será la opción que el club aplicará por defecto a los abonados que no rellenen el formulario de inscripción o si no hay comunicación por su parte una vez agotada la fecha límite", explicó el FC Barcelona a través de sus cauces oficiales.