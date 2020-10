Así consiguió fichar el Leeds de Bielsa a Rodrigo, Llorente y Raphinha

Robin Koch se convirtió en nuevo jugador del Leeds United este mismo verano. El central internacional alemán se dejó encandilar por Marcelo Bielsa para afrontar su primera experiencia en la Premier League.

Pero, ¿cómo convenció el Leeds a Koch para que aceptara la oferta? El propio jugador de 24 años, por el que los ingleses pagaron 13 millones de euros al Friburgo, lo ha desvelado en 'Sport1'.

"Me enviaron una presentación parecida a un PowerPoint. En ella, se podía ver exactamente cómo Marcelo Bielsa y su equipo de ojeadores me analizaban y cómo yo encajaba en el modelo de juego del Leeds. Por ejemplo, en el inicio de la jugada sacando el balón. Me enseñaron secuencias del juego del equipo y, al lado, las de mi equipo, el Friburgo, durante la última temporada", reveló Koch.

Y añadió: "Nunca había visto algo así. Tenía el sentimiento de que nunca me habían analizado con tanto detalle, especialmente cuando aún no era jugador del club. Este hecho me impresionó mucho y fue un factor clave para que tomase la decisión de venir al Leeds United de Bielsa".