Así de tocado salió Alisson de Anfield: esto le dijo a Klopp

El Manchester City arrolló al Liverpool en Anfield y Pep Guardiola por fin logró su primer victoria en el templo 'red', pero los 'citizens' tuvieron varios kilos de suerte por la nefasta tarde del portero Alisson.

En dos ocasiones, el brasileño no acertó en la salida de balón y regaló dos goles con dos pases a un rival que, como el City, no tiene piedad alguna. El portero salió del césped cabizbajo y tras echarme todo el bote de agua por la cabeza.

"Hablé con Alisson. Obviamente está decepcionado y me decía: 'hoy no, hoy no", contó después el entrenador Klopp en la 'BBC'.

El técnico del Liverpool solo pudo dedicarle unas palabras de ánimo y una reflexión típica, la de que Alisson aprenderá de sus errores para no comenterlos de nuevo.

"Le contesté que el problema con los errrores que no puedes decidir cuándo los cometes y que solo te queda aprender de ellos. Eso es lo que va a hacer Alisson. Seguro que no le vuelve a suceder nunca más algo así, estoy seguro", sentenció.