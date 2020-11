Así despidió la prensa española a Maradona

La prensa española, tanto deportiva como generalista, es unánime en las portadas de este jueves, dedicadas prácticamente por completo al fallecimiento del argentino Diego Armando Maradona a los 60 años.

Con gran riqueza tipográfica e imágenes que copan las primeras páginas, los diarios hispanos reflejan el sentimiento de conmoción que provocó la noticia de la muerte del que fuera jugador de Barcelona y Sevilla.

Los diarios deportivos 'AS' y 'Marca' emplean una doble tapa con Maradona como protagonista principal, quedando en segundo plano los partidos de la Liga de Campeones del Atlético y el Real Madrid.

Junto a una foto del astro argentino, 'Marca' publica una de las frases significativas del 'Pelusa': "Si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra".

"D10S ha muerto", titula en su portada 'AS' sobre una fotografía del argentino con la camiseta albiceleste y el sol de la bandera de fondo.

"D10S ya está en el cielo", así titula el diario 'Sport' de Barcelona, en cuyo equipo jugó Maradona antes de partir al Nápoles italiano. "AD10S Maradona" titula también 'Mundo Deportivo', el otro diario deportivo nacional barcelonés.

"Eterno 'D10S", titula en su tapa 'Estadio Deportivo' de Sevilla sobre una fotografía del argentino celebrando con la camiseta sevillista, en cuyo club recaló Maradona una temporada tras su estancia en San Paolo, mientras que 'Diario de Sevilla' da su "Adiós al genio del balón" con otra imagen de alegría intensa tras anotar un tanto.

"Muere Maradona, un dios del fútbol", afirma en portada 'El País' bajo una fotografía de Maradona a hombros de un aficionado levantando la Copa del Mundo lograda con Argentina, y que apunta que "la estrella argentina tuvo una carrera mitológica y una vida de excesos".

'El Mundo' se refiere al astro en su tapa como "El ídolo que tocó el cielo", En 'ABC' la portada es por completo para Maradona, con otra instantánea del mismo momento, levantando el trofeo de campeón mundial de México 1986 con la Albiceleste, y 'La Razón' titula "Adiós Diego. Maradona falleció de un paro cardiorrespiratorio un mes después de cumplir 60 años. Argentina y Nápoles lloran a su ídolo. Se va la persona, queda el mito".