Así es el Marine, el club de Octava que sueña con tumbar a Mou

En la FA Cup también se pueden dar grandes sorpresas y eso es lo que no quiere José Mourinho. Al entrenador portugués se lo llevarían los demonios si su equipo cae ante el Marine, un club modesto con una espada de doble filo.

Para situarnos, el Marine pertenece a la Northern Premier League, que se divide en tres: Premier Division, Division One North West y Division One South East. Entre estas tres están la Séptima y la Octava División del fútbol inglés. Division One North West, de modo que se encuentra compitiendo en Octava.

Actualmente, se encuentra en la quinta posición de su competición y no ha empatado en ninguna de las siete jornadas que ha disputado, así que suma cinco victorias y dos derrotas. Eso sí, tiene cinco partidos menos. En la Division One North West hay equipos que deberán recuperar hasta siete jornadas hasta la fecha.

Para el Marine, jugar contra el Tottenham es todo un hecho histórico, pues el club ha alcanzado dos veces la tercera ronda de la FA Cup y en la FA Trophy ha llegado a las 'semis' en otras dos ocasiones.

Uno de los datos curiosos que encierra este equipo es que ha tenido el entrenador con más años de servicio de la posguerra. Roly Howard estuvo dirigiendo al equipo desde 1972 hasta el 2005, es decir, estuvo en 1.975 partidos.

El Marine logró vender 20.000 entradas virtuales a unos 11 euros, todo un récord enpara un estadio que tiene capacidad para 3.185 aficionados cuando pueda volver a abrir sus puertas.

"Es el partido más importante de nuestra orgullosa historia. Esta eliminatoria está a otro nivel en todos los términos y es un momento único", dijo el presidente Paul Leary.

Este domingo, la entidad fundada por empresarios y antiguos universitarios vivirá un día más que especial en una ciudad en la que es residente hasta Carlo Ancelotti.