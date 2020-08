Así es el nuevo Rodrygo de Santos: tiene 15 años y juega con el Sub 20

La cantera de Santos no para de sacar jugadores que llaman la atención de cada vez más y más clubes. El 'peixe' cuida mucho a sus perlas y luego las vende a precio de oro de 24 quilates porque lo son.

Rodrygo o Neymar son algunos de los casos más recientes, pero el conjunto brasileño sigue trabajando desde abajo. Ahora es el momento de apuntar el nombre de Ângelo Borges.

Solo tiene quince años, pero ya es mejor que los chicos del Sub 16 y el Sub 18. El joven extremo solo ha durado unos pocos meses en cada sección y ahora formará parte del Sub 20, según 'AS'.

Es un futbolista rápido, de regate eléctrico y que combina a la perfección golpeo a puerta y pase de gol. ¿Les recuerda a alguien? Claro que sí, a los dos que hemos mencionado antes.

Si atendemos a su edad, se trata de un jugador que ni siquiera puede firmar aún su primer contrato como futbolista profesional. Aunque tampoco falta mucho para ello, pues cumple 16 en diciembre.

Si continúa su progresión no sería de extrañar que muchos equipos comiencen a ver en él a la próxima gran promesa brasileña, por lo que subirá su caché.