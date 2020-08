Los adelantos del protocolo anticoronavirus de la UEFA

La UEFA ha explicado con todo lujo de detalles el protocolo a seguir por los equipos la próxima temporada para evitar cualquier tipo de contagio por coronavirus.

Al parecer, la UEFA publicará antes de cada sorteo la lista de restricciones de viaje conocidas entre países y que cada club tendrá que acatar dependiendo el territorio en el que se encuentre.

Si un club no informa a la UEFA antes de dos días del sorteo de cualquier restricción existente que no sea la publicada por la UEFA, el club en cuestión será responsable de que el partido no se celebre y será declarado perdedor (3-0) por el Organismo de Control, Etica y Disciplinario de la UEFA.

En cuanto a la disputa de los encuentros, los clubes deben comunicar cualquier restricción que dificulte celebrar un partido y proponer un campo alternativo. Como sucede en el caso de los sorteos, si el club local no propone un lugar alternativo adecuado, el club en cuestión será responsable de que el partido no tenga lugar y el partido será declarado por el Control de la UEFA, la ética y el cuerpo disciplinario para ser perdido por el club local, también por 3-0.

Además, si ambos clubes se niegan a jugar o ambos son responsables de un partido que no se lleve a cabo, el organismo de control de la UEFA descalifica a los clubes afectados de la Champions y la Europa League.

La UEFA también ha comunicado el protocolo en caso de aparecer casos de COVID-19 en el equipo. Los encuentros se disputarán si los equipos tienen 13 futbolistas; incluso pueden participar jugadores no inscritos. Si hay menos de 13 jugadores inscritos en la lista o no hay un portero registrado disponible, la UEFA puede permitir una reprogramación del partido dentro de los plazos establecidos.