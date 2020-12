Así es Unai Vencedor, un 'cachorro' cada vez más 'león'

Unai Vencedor, canterano del Athletic Club que en las últimas jornadas ha encadenado por primera vez dos partidos como titular, frente al Betis y el Getafe, se define como "un chaval normal" que tuvo como referentes a dos ex jugadores rojiblancos como Carlos Gurpegui y Ander Herrera.

"Soy un chaval normal que sale con los amigos, juega a la Play y está con la familia. No me gusta estar mucho en casa, aunque ahora es momento de hacerlo, de estar juntos", explicó el centrocampista bilbaíno, de 20 años, en la primera rueda de prensa que ha ofrecido como futbolista del primer equipo bilbaíno.

Además de fijarse "de pequeño en Gurpegui y, en su momento, en Herrera", Vencedor aseguró no tener "ningún referente especial fuera" del Athletic, al que llegó en 2017 procedente del Santutxu para incorporarse al Juvenil.

"Han sido tres años de trabajo, esfuerzo e ilusión por jugar en el equipo de tu vida. Sobre todo ilusión y no perder nunca la fe en ti mismo. Siempre he querido quedarme aquí. El club me transmitió que quería que me quedara y con trabajo y esfuerzo me llegó la oportunidad. Es el momento de disfrutarla y de dar todo", destacó.

Vencedor debutó la pasada temporada, el 16 de febrero, en un partido frente a Osasuna en San Mamés en el que Garitano apostó por el entonces jugador del filial para sustituir al sancionado Dani García. "Después de ese partido, hasta este año lo he llevado bien, esperando que me llegase la oportunidad. El míster me pide que juegue como yo sé y que saque lo mejor que tenga. Lo que es innegociable es el trabajo hasta el ultimo minuto, sea como titular o desde el banquillo", señaló.

Sobre su próximo rival, Vencedor destacó que el Celta es un equipo al "que le gusta jugar", pero que no va a hacer cambiar la idea del Athletic de "apretar arriba" para tratar de encadenar la cuarta victoria consecutiva en San Mamés.