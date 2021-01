Así está el capítulo de renovaciones en el Madrid

La pandemia del coronavirus está obligando a los clubes a pensar con la cabeza. El Madrid, uno de los equipos más poderosos del mundo, no quiere que le pase como al Barça y está intentando equilibrar sus cuentas.

La obsesión de Florentino Pérez es garantizar la estabilidad económica de la entidad y eso puede afectar y mucho a las renovaciones que tiene pendientes el conjunto blanco, como las de Modric, Ramos y Lucas Vázquez, tal y como apunta 'Marca'.

En el caso del croata, el club ya ha alcanzado un acuerdo con el futbolista. 'Mundo Deportivo' reveló a comienzos de enero que el '10' iba a ampliar su vinculación un año más con reducción salarial incluida.

Si lo de Luka está al caer, lo de Ramos y Lucas va para largo. Eso es lo que asegura 'Marca', ya que ambos futbolistas no han aceptado la oferta de renovación hasta ahora. Eso supone un problema porque el sevillano y el gallego pueden negociar con otros equipos.

Están en su derecho, aunque la opción de seguir en el Madrid no está totalmente descartada. Asimismo, el rotativo madrileño señala que el club no es muy optimista que digamos, pero eso no quita que tenga la esperanza de que acabarán aceptando la propuesta.

Y cuando todo esto se resuelva, los siguientes van a ser Benzema, Varane y Nacho. Estos tres futbolistas acaban contrato el verano de 2022 y la entidad va a intentar mantenerlos cueste lo que cueste.