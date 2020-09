Así forjó el Barça los fichajes de Ansu Fati, Riqui Puig... ¡y de Kubo!

Ansu Fati y Riqui Puig son, en estos momentos, dos de los jugadores con mayor proyección del Barcelona. Sobre todo el nacido en Guinea, que se postula como una de las referencias en el ataque del combinado 'culé' para esta temporada 2020-21.

El actual entrenador del Albirex Niigata, Albert Puig, se encargó de firmar a los dos jugadores durante su estancia en las categorías inferiores del club y desveló cómo se forjaron los dos fichajes en un reportaje publicado por 'France Football'.

"Riqui era muy talentoso, pero su físico no iba a ayudarle a corto plazo y esto podía suponerle un freno a su carrera. En su caso había que ver mucho más lejos", manifestó.

Además, sobre Ansu Fati, desveló: "Su caso era distinto: se trataba de un talento puro, indiscutiblemente. Pero en nuestro trabajo no es tan importante descubrir a los jugadores y ficharlos, sino formarlos, educarlos y guiarlos en su crecimiento".

"Tenía nueve años cuando abandonó África y ya se le veía que era un diamante en bruto, cuyo juego desprendía mucha alegría. A Riqui le vi por primera vez cuando tenía once años y le fui siguiendo año a año, hasta que a los 14 juzgamos que era el momento de que viniera con nosotros; su físico seguía siendo un gran obstáculo, pero yo estaba seguro de que ese factor le había hecho más fuerte mentalmente y le había impulsado a mejorar tácticamente", agregó.

Riqui Puig también se refirió a Take Kubo, jugador del Real Madrid cedido durante este curso en el Villarreal: "Yo confié en él y decidimos que Take estuviera una semana a prueba con nosotros: desde que tocó el primer balón me di cuenta del enorme talento que tenía".

"Era un chaval muy fuerte mentalmente y que no temía arriesgarse en el juego. Tenía mucha personalidad y una gran técnica: cuando tienes talento, esta competitividad y fortaleza mental solo puedes triunfar", añadió.