Así fue la jornada en las cinco grandes ligas (01-03-21)

El triunfo del Atlético de Madrid en Villarreal, que devuelve al triunfo al equipo madrileño y le permite mantener un colchón al frente de LaLiga, tras la victoria de un buen Barcelona en Sevilla, el despertar al menos goleador de Gareth Bale en una Premier que cada jornada es más del Manchester City, el pinchazo de la Juventus Turín en Verona y la capacidad realizadora de un Robert Lewandowski ante el que hay que quitarse el sombrero, marcaron el fin de semana en las grandes ligas europeas.

La nota triste estuvo en los Países Bajos, donde el nuevo clásico de su campeonato, el duelo PSV-Ajax (1-1), contó con incidentes al final y con el serbio Dusan Tadic dañado por el lanzamiento de objetos a la salida del estadio, siendo alcanzado por una de las monedas lanzadas por los radicales del equipo local.

BALE DESPIERTA, EL CITY SIGUE INTRATABLE

El galés Gareth Bale lleva varios años en una especia de hibernación que le llevó de ser considerado como uno de los mejores futbolistas mundiales, de ser decisivo en conquistas de Champions con el Real Madrid, a no aparecer ni en las alineaciones. Los motivos, aparte de lesiones, solo los sabe él. A inicios del verano fue cedido al Tottenham de José Mourinho en el intento de que en su antiguo club se reencontrase a si mismo dentro de los terrenos de juego. Los inicios no resultaron prometedores e, incluso, recibió alguna flecha de su técnico. Pero en los últimos diez días parece haber recuperado parte del brillo de antaño. A sus 31 años espera renacer.

Este domingo fue titular y anotó un doblete en el triunfo ante el Burnley (4-0), equipo en lucha por la permanencia. Dos tantos que se suman a los otros dos anotados en los tres anteriores encuentro (uno de Premier, dos de Europa League), es decir, cuatro goles en los cuatro últimos partidos. Parece haber despertado de su largo letargo y el fútbol lo agradece, pues virtudes y calidad tiene.

El que sigue intratable, y no cede un ápice, es el líder Manchester City. Ante el West Ham (2-1) sumó su vigésima victoria consecutiva en todas las competiciones, la decimocuarta liguera seguida. No pierde en partido oficial desde el 21 de noviembre de 2020, cuando cayó en la Premier ante el Tottenham (2-0); desde entonces, 24 triunfos y tres empates. Y, por si fuera poco, se ha visto beneficiado por la igualada sin goles entre el Chelsea y el Manchester United en un encuentro de autoanulación mutua.

El City es más líder aún, pues aventaja en 12 puntos al United, y en 13 al Leicester, que cayó en casa ante el Arsenal (1-3, un gol visitante del brasileño David Luiz). El Liverpool, aún vigente campeón, frenó su caída libre (cuatro derrotas seguidas) ganando en la casa del colista, el Sheffield (0-2), si bien precisó de 48 minutos para perforar la meta local. Tres puntos que le permiten respirar al equipo de Jürgen Klopp, aunque aún sigue fuera de puestos europeos.

EL ATLETI REACCIONA, MESSI CREE EN LA LIGA

LaLiga vivió una jornada interesante y muy esperada. Se medían entre sí los seis primeros de la clasificación y sus resultados podían marcar la lucha por el título. Atlético de Madrid y Barcelona afrontaron dos complicadas salidas, ante el Villarreal y el Sevilla, respectivamente, mientras que el Real Madrid recibe el lunes a la Real Sociedad. De momento, ni atléticos ni barcelonistas fallaron. Y la presión va a los madridistas.

A la tercera fue la vencida, al menos en LaLiga. Tras un empate y una derrota, que habían rebajado su ventaja al frente de la clasificación y, unido a la derrota en Liga de Campeones, sembrado dudas de un bache, el Atleti del Cholo Simeone reaccionó. Se llevó un importante triunfo del Villarreal (0-2), en un partido donde también sufrió pero que se llevó con las virtudes que le habían elevado a lo más alto, y tras ocho partidos encajando (Liga y Champions) volviendo a dejar su meta inmaculada. Un autogol y un tanto del portugués Joao Félix firmaron la sentencia y poder afrontar el derbi madrileño con mayor tranquilidad.

El Barcelona vive en una especie de carrusel de emociones que hace que apenas siete días atrás se pensase que dijo adiós a la Liga con un inesperado empate casero con el Cádiz y, ahora, con sus triunfos ante el Elche el miércoles (partido aplazado) y en Sevilla el sábado, sigue soñando con el título. Y el gran artífice de ello es Leo Messi, que no se da por vencido, que tira de su equipo con goles (tres en estos dos duelos) y asistencias, que vuelve a desequilibrar. En terreno sevillista el Barça fue superior. Con un sistema con tres centrales y los dos laterales incorporados al centro del campo mandó y fue justo vencedor. Y bajo los humos a un rival que de ganar hubiera ocupado su lugar en la lucha por el título, y al que metió miedo para el miércoles, cuando debe remontarle dos tantos si desea estar en la final de la Copa del Rey. Está a cinco del Atleti, con un partido más.

La presión ahora es para el Real Madrid, que vio como el Barcelona le quitaba la segunda plaza, y como el Atleti se va a seis puntos de ventaja. Y el domingo, el derbi madrileño en terreno atlético.

LA 'VECCHIA SIGNORA' PINCHA Y EL INTER SE ESCAPA

La Juventus Turín, la denominada 'Vecchia Signora' más por los orígenes aristocráticos de su fundación y, después, de sus propietarios, tiene muy difícil revalidar el que sería su décimo 'Scudetto' consecutivo. Pese a seguir contando con los goles de Cristiano Ronaldo, el equipo de Andrea Pirlo no carbura lo esperado. Y este sábado lo volvió a evidenciar no pasando de la igualada en una visita al Verona (1-1) que se antojaba muy asequible. Y eso que se adelantó con el decimonoveno tanto liguero del luso, pero no supo aguantar el resultado y vio cómo en el 77' le empataron. Y apenas hubo más.

El Inter de Milán del ex juventino Antonio Conte, en cambio, sigue sin ceder. La sociedad Lautaro Martínez-Romelu Lukaku sigue dando sus frutos, imparable para las defensas rivales. Este domingo, su equipo se impuso al Genoa (3-0), con un primer tanto obra del belga tras asistencia del argentino. El tercer tanto también tuvo sabor latino, pues lo anotó el chileno Alexis Sánchez, justo al minuto de saltar al terreno de juego en lugar del nacido en Bahía Blanca. No solo mantiene el liderato, sino que el equipo interista aumenta a diez puntos su ventaja sobre la Juventus (un partido menos), que se ve igualado en la tercera plaza por una 'Dea' Atalanta que reacciono con un triunfo en campo del Sampdoria (0-2) a la derrota casera sufrida el miércoles ante el Real Madrid (0-1), en Liga Campeones. Entre interistas y juventinos, el Milan, que sigue en la segunda plaza a cuatro puntos, tras su brillante triunfo en casa de la Roma (1-2).

EL LILLE SALVA 'IN EXTREMIS' LIDERATO; LEWANDOWSKI, DE 'SOMBRERAZO'

El Lille estuvo 'k.o.' en casa frente al Estrasburgo hasta el minuto 86. La gran sorpresa de la jornada estaba cerca. Pero el portugués Jose Fonte evitó la derrota con el tanto del empate (1-1), que mantenía líder a su equipo sin esperar al resultado posterior del Lyon. Otro gran beneficiado de la igualada es el Paris Saint-Germain, que el sábado destrozó a domicilio del Dijon (0-4) con doblete (uno de penalti) de Mbappé, al que sigue sin afectar los continuos rumores sobre su futuro, entre otras cosas porque está en sus manos. El conjunto capitalino está ahora a dos puntos de la cabeza.

En la Bundesliga, normalidad. Ganaron los tres primeros: Bayern de Múnich, RB Leipzig y Wolfsburgo, respectivamente, ante el Colonia (5-1), Borussia Mönchengladbach (3-2) y Hertha Berlin (2-0). Se mantienen, pues las distancias, con los dos y cinco puntos de ventaja de los muniqueses.

De 'sombrerazo' lo del polaco Robert Lewandowski, autor de dos tantos en la 'manita' del Bayern que le permiten sumar ya 28 goles en las 23 jornadas ligueras que se llevan jugadas. A sus 32 años sigue perforando como nadie la meta rival.