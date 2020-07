Así fue la superjornada en Segunda: la SD Huesca, a Primera

La Segunda División tuvo su primera superjornada del campeonato, la penúltima, con mucho en juego y bastantes metas conseguidas. La SD Huesca confirmó su acenso a la categoría de oro al primer intento, el Girona, el Almería y el Zaragoza se apuntaron al 'play off' y Ponfe, Málaga y Oviedo se salvaron.

De arriba abajo: todos los duelos del día

El indiscutible líder durante casi toda la temporada, el Cádiz, no pudo hacerse con el título de campeón a falta de una jornada en Montilivi. El Girona, que completó un partido de lo más serio y, sobre todo, sólido atrás, refrendó su puesto en el 'play off' y les obligó a esperar.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

La SD Huesca se hizo con el ascenso directo a Primera División después de un gran triunfo ante el Numancia. No hubo discusión alguna. Rafa Mir, con un doblete, lideró una actuación aderezada con un golazo de tacón de Okazaki y metió al Numancia en problemas.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

El Almería facilitó que los oscenses subieran a la élite en su primer intento. No fueron capaces de superar a una Ponferradina que les tumbó y garantizó una temporada más en Segunda División. Ivi y Yuri fueron los encargados de desatar la fiesta en El Toralín.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

El Zaragoza decepcionó de nuevo. Los de Víctor Fernández, aunque también se han apuntado al 'play off' de ascenso, cayeron con estrépito ante un contrincante a priori inferior que peleaba por la supervivencia. Y se la jugará en la última jornada: el Albacete ganó, pero sigue enfangado en la zona baja.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

El Fuenlabrada mantuvo vivo el sueño de llegar a Primera gracias a su victoria ante el Elche, un inesperado rival directo. Los de Sandoval no tenían en sus planes estar luchando por llegar a la élite a estas alturas, pero, por lo que se vio en el campo, no hay nada imposible para ellos.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

Quien intentará chafarles el sueño a los 'kirikos' será el Rayo Vallecano a pesar de que lo tendrá bastante difícil. Se complicó la vida después de un infantil error ante Las Palmas, que no se jugaba nada. Un penalti de Advíncula acabó valiendo para que Rubén Castro firmara las tablas.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

El Mirandés, sin nada en juego, tumbó en Anduva a un Deportivo que estaba obligado a seguir sumando para no meterse en un lío. Y se metió. Los de Fernando Vázquez serán de esos equipos que se la jugarán en la jornada final por no descender a Segunda B.

Crónica -- Así lo seguimos en directo.

El Lugo sí que hizo los deberes. Derrotó a domicilio a un Tenerife con la permanencia ya lograda y se mantuvo vivo en la pelea por la misma a pesar de que comenzaba la superjornada como uno de los que peor papeleta tenía. Para mayor épica, El Hacen firmó el triunfo sobre la bocina.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

El Sporting no fue capaz de conservar su objetivo de pelear por el 'play off'. El Extremadura, un equipo ya descendido a Segunda División B, lo derrotó en casa por 2-0 y se hizo con tres puntos que no le sirve de nada y que le habrían venido de perlas a los 'valientes'.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

El Alcorcón, más de lo mismo, aunque frente a un contrincante que se jugaba mucho más. El Málaga, en La Rosaleda, tiró de la calidad de Juanpi y del oportunismo de Tete Morente para tumbar a los 'alfareros' y sellar su permanencia otro año más en Segunda.

Crónica -- Así lo seguimos en directo

El Oviedo, igual que los malacitanos, se quedará otra temporada en la categoría de plata, pero gracias a un resultado bastante más apretado. El Racing, descendido también como el Extremadura, le puso contra las cuerdas a domicilio. El tanto de Obeng acabó valiendo por la victoria local.

Crónica -- Así lo seguimos en directo