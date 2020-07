Así fue la superjornada final en Segunda: un rebrote y un descenso que traerá cola

La Segunda División ha llegado casi a su final -a falta del duelo entre el Dépor y el Fuenla, aplazado por el brote de coronavirus en el conjunto madrileño- y lo único que queda en el aire es una plaza del 'play off'. La SD Huesca se hizo con el título y Zaragoza, Almería y Girona pelearán por ascender. Numancia y Deportivo, a Segunda B.

De arriba abajo: todos los duelos del día

La SD Huesca, que parecía que iba a contemplar cómo el Cádiz levantaba el título, se convirtió en el equipo encargado de levantar el trofeo de campeón de la Segunda División. El gol de Cristo valió para tumbar al Sporting y endulzar todavía más el regreso exprés a Primera.

El Cádiz desperdició su oportunidad de ser campeón ante un épico Albacete. Gracias a un penalti que transformó Maikel Mesa, los manchegos se quedan en Segunda División una temporada más. Les faltó a los de Cervera matar el partido cuando pudieron.

El Zaragoza aprovechó el empate del Almería contra el Málaga para quedarse con la tercera plaza del campeonato Tumbó a una Ponferradina ya salvada. En caso de que se cancele el 'play off' de ascenso por el brote de coronavirus en Fuenlabrada, los maños podrían ser de Primera.

El Almería no fue capaz de superar a un Málaga que no se jugaba nada en casa y tuvo que resignarse a la cuarta plaza del 'play off'. Los de Pellicer no estuvieron excelsos, pero sí lo suficientemente activos como para dejar con las ganas a la escuadra rojiblanca.

El Girona era el único que se jugaba algo en Santo Domingo ante el Alcorcón, pero, igual que el Almería, no logró los tres puntos. Los 'alfareros' le pusieron el broche de oro a la temporada con una contundente victoria gracias a los tantos de Sosa y Arribas.

El Elche hizo los deberes derrotando al Oviedo en casa y queda a la espera de lo que haga el Fuenlabrada ante el Deportivo cuando se juegue su partido aplazado. A los 'kirikos' les basta con un punto para superarles, así que los franjiverdes dependen de un equipo ya descendido.

Al Rayo solo le quedaba ganar y esperar a que sus rivales directos no lo hicieran, pero no tuvo suerte. Cumplió tumbando a un Racing que se despedía de la Segunda División para nada, pues los de Paco Jémez seguirán un año más en la categoría de plata.

El duelo entre Las Palmas y Extremadura no tenía nada en juego y fue el único que se jugó antes de tiempo: a las 18:30. Los amarillos arrasaron con una manita y dejaron totalmente hundidos a unos rivales que jugarán la próxima temporada en Segunda B.

El Lugo protagonizó otra de las alegrías de la superjornada final. Le ganó al Mirandés, que no se jugaba nada, y se quedó en Segunda División. Era un triunfo más que necesario y los de Juanfran, que se ha convertido en su técnico milagro, lo lograron.

Le ocurrió totalmente lo contrario al Numancia. Tenía que ganar y lo hizo, pero no le valió para mantener la categoría. El Tenerife opuso resistencia ante unos sorianos que encontraron a sus hombres de gol en Zlatanovic -con un zapatazo desde el centro del campo- y Curro.

